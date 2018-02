Dramma della solitudine, 77enne trovato morto in casa

SEGUSINO Il corpo senza vita di un uomo di 77 anni è stato trovato nel pomeriggio di oggi all'interno della sua abitazione di Segusino, in via degli Alpini. Dell'anziano non si avevano notizie da qualche giorno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Montebelluna che hanno aperto la porta di casa e recuperato la salma. L'uomo, a quanto si apprende, viveva da solo.