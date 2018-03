VILLORBA Sono da poco terminate le selezioni della 1^ edizione del Concorso Canoro Fiore d'Argento, durante le quali sono stati ascoltati un centinaio di aspiranti cantanti. Il Concorso Canoro Fiore d'Argento è la nuova iniziativa per scoprire e sostenere le voci più brillanti, organizzata dal Maestro Mattia Zanatta e da Roberto Guidolin (in arte Ghiroguido), già volti noti dell'intrattenimento musicale con il duo "3Mendi".

Suddiviso in tre categorie (Cover 6-13 anni e Over 14, Inediti) il concorso ha girato molti locali della regione per scovare i migliori cantanti del territorio che, sempre più spesso, hanno poche possibilità di farsi conoscere. L'obiettivo finale è quello di offrire nuovi spazi artistici in cui ciascuno possa avere la possibilità di esprimersi ed inseguire il proprio sogno, secondo le proprie capacità, anche a concorso terminato con nuove esperienze didattiche o "sul campo" (stage, passaggi televisivi e radiofonici, interviste e quant'altro) agli artisti che si siano messi in luce durante tutta la durata del concorso.

La gara procederà con le semifinali, il 28 e 29 marzo al Galloway di Fontane di Villorba, mentre la finalissima per i migliori 15 sarà il 12 maggio in piazza Pio X° a Piombino Dese, dove ha sede l'associazione no profit "Bimbi in Fiore" che per prima ha sostenuto e promosso l'iniziativa. La serata sarà presentata da Ghiroguido e Elena Scattolin e le performances decisive saranno accompagnate da una band di musicisti professionisti ed intervallate da spettacoli curati dalla scuola di Danza Sipario Aperto di Laura Cecchin e Fabrizio Citi ed ospiti dando vita ad un evento davvero unico.

La giuria della finale sarà presieduta da Chiara Luppi, affermata cantante e insegnante che collabora stabilmente come protagonista nei musical di Riccardo Cocciante, Moira Manzoli di Ariom Manzoli Management, Barbara Ajovalasit docente di canto moderno, Mariano Borrelli esperto di fashion e portamento sul palco legato al mondo dello show biz, e da Oscar Cacace di Televenezia, conduttore di Intalent The Best Show e ideatore del format Sapore di Miss.