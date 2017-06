Semaforo senza corrente, code e disagi in viale della Repubblica

TREVISO Code e disagi, causati anche dal maltempo, non sono mancati questa mattina in Viale della Repubblica. Il semaforo all'incrocio tra strada Ovest e via San Pelajo, all'altezza del ristorante "Da Pino", è rimasto spento tutta la mattina per degli interventi dell'Enel. Sul posto, dalle 9 di questa mattina, gli uomini della polizia locale per dirigere il traffico, in alcuni momenti abbastanza congestionato. Come indicato dalla segnaletica verticale, per chi proviene da via San Pelajo è obbligato l'obbligo di precedenza. Gli interventi, secondo la polizia locale di Treviso, dovrebbero terminare per le 14.30 e nelle prime ore del pomeriggio la circolazione dovrebbe tornare alla normalità.