Seminario Gnomonica, appello dell'Unpli: "Segnalateci le mediriane del vostro comune"

VALDOBBIADENE Cercasi meridiane in tutta la Marca, in vista del XXI Seminario Nazionale di Gnomonica, in programma a Valdobbiadene nelle giornate del 24, 25 e 26 marzo. A lanciare l’appello è UNPLI Treviso, il comitato provinciale delle Pro Loco, che nel 2004 ha realizzato l’ultimo censimento degli orologi solari presenti nel territorio: sono circa 850, in particolare, le meridiane censite, un numero che fa di Treviso la terza provincia in Italia per diffusione di questo patrimonio artistico e culturale. «Ma pensiamo che il numero possa crescere – affermano da UNPLI – molte meridiane si trovano all’interno di ambienti privati, molte altre probabilmente non sono ancora state scoperte: la Marca Trevigiana è un territorio ricco e vasto, pertanto ci appelliamo a tutti i cittadini affinchè ci inviino segnalazioni delle meridiane presenti nel proprio comune».

Un appello che vale anche, indirettamente, un invito a partecipare al Seminario Nazionale di Gnomonica, il congresso rivolto ai massimi esperti italiani in materia di meridiane, promosso dalla sezione Quadranti solari dell'Unione astrofili italiani con la rivista Orologi solari e il portale Sundial Atlas. «Il Seminario è un’opportunità aperta a tutti – spiegano da UNPLI – sarà un’occasione per presentare il lavoro di censimento svolto dalle Pro Loco in questi anni, ma anche da tutti coloro che da qui fino al 22 marzo, ultima data disponibile per iscriversi al Seminario, vorranno inviarci la loro segnalazione».

Per effettuare una segnalazione, basta contattare la segreteria di UNPLI Treviso, al numero 0438.893385, via e-mail a info@unpliveneto.it o sulla nostra pagina FB ProLocoUnpliTreviso. «Le segnalazioni saranno inserite all’interno del portale di archivio mondiale delle meridiane www.sundialatlas.eu – proseguono - Si tratta di un’importante iniziativa per valorizzare il nostro territorio e un suo patrimonio artistico, che potrebbe essere anche un nuovo elemento di attrattività turistica. A tal proposito, stiamo valutando alcuni progetti di itinerari turistici, da fare a piedi, in bici o in auto, sulle tracce delle meridiane».