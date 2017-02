Seminario di Treviso: a Marzo il conferimento dei ministeri ai nuovi lettori e accoliti

TREVISO La famiglia del Seminario di Treviso ha annunciato nelle ultime ore, e con grande gioia, che il vescovo Gianfranco Agostino Gardin ha scelto di conferire il ministero del lettore ad Agostini Mattia, Bettiol Matteo e Samuele Moro, tutti alunni del Seminario Vescovile di Treviso appartenenti alla classe 4ª Teologia. Nella stessa celebrazione riceveranno il ministero dell'accolitato: Antonello Mauro, Bertolin Tommaso, Biasini Luca, Crespi Davide, Crespi Giacomo, De Biasi Riccardo, Stocco Nicola e Tassetto Mattia, tutti alunni del Seminario Diocesano delle classi Vª, VIª e VIIª teologia.

La celebrazione, presieduta dal Vescovo di Treviso, si terrà durante la Santa Messa delle 19 presso la chiesa di San Nicolò in Treviso. Dopo la celebrazione sarà possibile salutare i neo lettori e neo accoliti in uno spazio di convivialità fraterna all'interno dei chiostri del Seminario. Sono invitati tutti gli amici, i parrocchiani e chiunque altro volesse unirsi alla celebrazione eucaristica. "Chiediamo la fraterna preghiera per questi giovani che si avvicinano sempre più all'ordinazione sacerdotale e per il Seminario intero. In questo modo possono essere uniti coloro che non possono essere presenti fisicamente, magari a motivo della malattia o dell'età anziana, uniti nella preghiera" ha dichiarato il rettore don Pierluigi Guidolin.