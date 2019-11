Travolto dal suo furgone mentre lo sta caricando, muore ambulante

Tragedia all'alba di oggi a Borso del Grappa, in via Semonzetto. Un commerciante ambulante di generi alimentari, Dario Gasparin, di 66 anni, è morto a causa delle gravissime lesioni riportate in un incidente avvenuto alle 5.30 nel piazzale della propria abitazione. L'uomo, dopo aver terminato di caricare la merce sul proprio furgone che aveva parcheggiato di fronte a casa, è stato investito dallo stesso veicolo, in discesa, che lo ha schiacciato contro un muretto vicino, uccidendolo sul colpo. A dare l'allarme ai medici del Suem di Crespano sono stati i famigliari: purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Per svolgere gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa. La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale di Castelfranco Veneto.