Sorpreso con 90 grammi di cocaina purissima: condannato a 3 anni di galera

Arrestato all'inizio dello scorso anno dopo essere stato trovato in possesso di 90 grammi di cocaina purissima è stato condannato a 3 anni di reclusione e 14 mila euro di multa. Si tratta di un cittadino albanese di 35 anni residente a Villorba, difeso a giudizio dall'avvocato Guido Galletti del Foro di Treviso, comparso davanti al gip di Treviso per essere giudicato con il rito abbreviato.

L'uomo era stato arrestato nel gennaio del 2018 nell'ambito di unna vasta operazione finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti condotta in diversi centri della Marca. Durante una perquisizione nella sua abitazione erano stati trovati 90 grammi di cocaina purissima da cui si sarebbero potute ricavare numerosissime dosi per il consumo. Nel garage, trasformato in un vero e proprio laboratorio, oltre a 4 mila euro in banconote da 50 era stata rinvenuta anche la strumentazione necessaria per il taglio della cocaina e il suo confezionamento.