"Senti chi parla": al via via un nuovo ciclo di incontri per le neo-famiglie trevigiane

CROCETTA DEL MONTELLO A partire dal 20 gennaio 2018, per quattro sabati consecutivi, i neo-genitori con figli di età compresa tra zero e tre anni, avranno l’opportunità di incontrare e confrontarsi su temi molto importanti.

Promosso dai Comuni di Cornuda, Crocetta del Montello, Maser e Pederobba, il percorso formativo si apre sabato 20 gennaio a Cornuda con l’incontro L’amore al tempo dei pannolini: la relazione all’interno della coppia dopo il parto e l’arrivo del primo figlio. Il 27 Gennaio tappa a Crocetta del Montello per approfondire il tema Bambole e Trattori: maschi e femmine. Quali attenzioni educative per la parità di genere? Il programma prosegue sabato 3 febbraio a Pederobba con Genitori e nonni si diventa! Nuovi ruoli e relazioni che cambiano in famiglia e approda il 10 febbraio a Maser con l’appuntamento da titolo Fatti più in là! Cambiamenti in famiglia con l’arrivo di un altro bebè. Con il contributo di professionisti del territorio, il percorso è stato costruito dalle quattro amministrazioni comunali, raccogliendo bisogni, idee, esigenze delle persone e delle famiglie e vede come partner tecnico la Cooperativa sociale La Esse. Da anni in rete, i quattro comuni trevigiani lavorano insieme per proporre sempre nuove progettualità e servizi per supportare la vita quotidiana dei neo-genitori, a partire dai loro bisogni: gli sportelli di ascolto ed orientamento, gli spazi mamma con apertura settimanale fissa, e cicli di incontri formativi sono un’occasione per dare risposta alle esigenze delle famiglie che vivono nel territorio.

Partecipando al bando regionale Alleanze per la famiglia, hanno ottenuto un finanziamento da investire nelle politiche familiari, con l'obiettivo di costruire un network trasversale tra i progetti. Sono attivi nel territorio gli sportelli di ascolto, supporto ed orientamento Civico1 #connessionefamiglia a Crocetta, Civico14 #connessionefamiglia a Pederobba, Civico9 #connessionelavoro a Maser, Civico5 #connessionelavoro a Cornuda, e gli spazi mamme attrezzati, aperti ogni settimana: Primi passi, ogni lunedì a Pederobba, Le Baby Chiacchiere, il mercoledì a Cornuda, Caffelatte il martedì a Crocetta e Bimbinbiblio il venerdì a Maser. Tutti gli incontri sono gratuiti e si terranno nelle sedi municipali dalle ore 9.30 alle 11.30. Per favorire la presenza di entrambi i genitori è disponibile un servizio di babysitting gratuito da prenotare tre giorni prima di ogni incontro. Per informazioni e prenotazioni: T 3401048007 - civicoconnessioni@gmail.com.