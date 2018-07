Da Jesolo a Treviso senza biglietto poi aggrediscono il controllore

TREVISO Ore 12 di domenica 29 luglio. Due ragazzi di rientro dalla nottata jesolana salgono sul bus senza biglietto. All'arrivo nel piazzale dell'autostazione di Treviso il controllore della corriera gli fa pagare la corsa percorsa a sbafo (con relativa multa) e i due giovanissimi stranieri lo prendo a schiaffi - come riporta il Gazzettino di Treviso. Una cronaca di un'ennessima aggressione ai danni dei controllori Mom costretti a subire troppo spesso episodi di violenza a bordo del mezzo.

Il controllore è stato trasportato per le opportune cure mediche al pronto soccorso mentre i due giovani, uno dei quali minorenne ed entrambi provenienti presumibilmente dal Centro Africa, sono stati portati in Questura e denunciati per lesioni e per rapina. Uno dei due ragazzi aveva rubato anche un cellulare, poi restituito al proprietario.