Torna "Senza corrente", la rassegna acustica dell'associazione giovanile Synago

VITTORIO VENETO Parte venerdì 17 febbraio dallo Spazio MAVV di Vittorio Veneto l’edizione 2017 di “Senza Corrente”, la rassegna acustica itinerante organizzata dall’Associazione giovanile Synago, in collaborazione con il Progetto Giovani del Comune di Vittorio Veneto. 7 i locali del vittoriese coinvolti dove per 7 venerdì si esibiranno più di 20 band.Si inizia venerdì 17 febbraio allo Spazio MAVV con Orso Grigio and the Salmon Band; Viale Dante e Filippo Lazzer. La rassegna prosegue il 24 febbraio al Birrificio Bradipongo di Colle Umberto dove si esibiranno Acoustic Reckless, Untold Stories e The Doorstep. Il 3 marzo ci si sposta alle Maschere che ospiteranno Noneco, Dnezzar e Frammenti. Il 10 marzo sarà la volta della Vecchia Ceneda con Anxemial Charles Wallace; Good Vibrations e Locanda De Bardi . Venerdì 17 marzo la rassegna si sposta Da Lauro a Serravalle con Six Strings, De Luca e Padoin Duo e Neil Lucchetta. Il Bar Duomo di Ceneda sarà la location del 24 marzo con le esibizioni di Stefano Zanchetta; Oculare Bulbo e General N.P. Si chiude infine il 31 marzo al Ventennale con Groovin’ Strings; Elisir Acoustic Songs e Luelo.

Scopo dell'iniziativa non è solo offrire spazio ai musicisti emergenti, favorendo lo scambio di esperienze tra i gruppi musicali più giovani e musicisti con maggiore esperienza ma anche raccogliere dai locali pubblici che vi aderiscono un contributo da destinare all'organizzazione di "Rock 4 AIL", il festival musicale di beneficenza a favore dell'AIL - Associazione Lotta Contro le Leucemie che si terrà al Parco Dan di Vittorio Veneto dal 30 giugno al 2 luglio prossimi.

Non ultimo, la rassegna si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico più giovane sull’importanza della prevenzione nella lotta alle malattie ematologiche. A questo scopo è stato ricavato anche quest’anno all’interno della rassegna musicale uno spazio ed un tempo da destinare ad un momento di sensibilizzazione sulla malattia oncologica. “Dai Parliamone…” è il titolo del dialogo che vedrà impegnate nella serata di apertura allo Spazio Mavv, Beatrice ed Agnese.

Agnese e Beatrice sono due giovani ragazze un po' particolari che hanno una gran voglia di condividere con noi il loro viaggio... un viaggio davvero singolare, un viaggio che neanche l'avventuriero più temerario avrebbe il coraggio di affrontare. Il loro racconto completerà la prima serata di Senza Corrente, il 17 Febbraio presso lo Spazio Mavv, in Via del Gelsolino a Vittorio Veneto.

“Siamo come sempre molto orgogliosi di collaborare con Synago alla realizzazione di questi eventi - spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili Barbara De Nardi - che rappresentano momenti importanti per coltivare il talento musicale dei ragazzi e fare prevenzione e informazione su temi molto delicati come quello delle malattie oncoematologiche. Per questo l’Amministrazione ringrazia Synago, che continua a impegnarsi efficacemente su questo tema e i locali che ospitano l’iniziativa”.