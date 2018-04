Senza fissa dimora, convenzione rinnovata tra Caritas e Comune

TREVISO Rinnovata la convenzione tra Comune di Treviso, da una parte e Caritas-parrocchia di Santa Maria sul Sile, dall'altra per l'apertura, durante tutto l'anno del dormitorio per i senza fissa dimora di via Pasubio. Aperto nel 2013 per fronteggiare l'emergenza freddo, ospita 26 persone. Nell'estate 2015 la decisione dell'assessore al sociale Grigoletto, su disponibilità della Diocesi in occasione dell'Anno della Misericordia, di tenere aperti tutto l'anno i battenti dell'ostello di via Pasubio; decisione rinnovata attraverso una convenzione anche lo scorso anno e adesso pure per il prossimo.

Novitá e sviluppi ulteriori sono comunque all'orizzonte. L'assessore al sociale Roberto Grigoletto ha incontrato nei giorni scorsi alcune realtà del volontariato che si occupano di carità e accoglienza: "Intendo mettere a punto, anche con la collaborazione del tavolo per la povertà che ho costituito, un progetto, da realizzare a partire dal prossimo settembre, di accoglienza anche diurna dei senza fissa dimora. Parlando con la Caritas è emersa l'idea di uno spazio diurno diffuso che vorrei allestire con il concorso di associazioni e cooperative. Il problema esiste e finora è stato affrontato in parte: era sicuramente urgente dare un ricovero per la emergenza freddo e poi anche dopo, nottetempo. Poi però c'è il problema di trovare queste persone a girovagare per la città dalle 8 della mattina alle 8 della sera. Non è con le sanzioni per la questua molesta che si risolve la questione. Bisogna individuare con coraggio una soluzione più strutturale. Sarà uno degli impegni del secondo tempo della Amministrazione Manildo"