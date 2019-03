Sequestrato un canile abusivo a San Zenone degli Ezzelini: segnalato un 42enne

Blitz dei Carabinieri Forestale di Asolo, sequestrato un allevamento illegale di cani e segnalato un 42enne del posto. Nei giorni scorsi, gli agenti dei Carabinieri Forestale della Stazione di Asolo – Monte Grappa, hanno eseguito un sopralluogo e verifica ispettiva in una struttura adibita ad allevamento di cani nel comune di San Zenone degli Ezzelini, che è risultata priva dei requisiti strutturali minimi previsti dall’attuale normativa, oltre ad essere condotta senza alcuna autorizzazione delle competenti autorità sanitarie comunali e del settore veterinario pubblico. All’interno dei locali, i militari hanno trovato 50 cani di razze e taglie diverse, molti dei quali non registrati nell’apposita anagrafe canina, privi di microchip e non inseriti in alcun registro di carico e scarico.

Tra le razze presenti, da sottolineare la presenza di Siberian Husky, Weimaraner e Bracchi Tedeschi. Immediato è scattato il sequestro amministrativo dell’intera struttura e degli animali, oltre alla sanzione di oltre 5 mila euro. Non essendo state rilevati maltrattamenti agli animali, gli stessi sono stati affidati al trasgressore.