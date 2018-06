Operazione antidroga in centro città: identificate cinquantasette persone

TREVISO Durante la mattinata di sabato 23 giugno, nell'ambito dei controlli straordinari del territorio, gli uomini delle forze dell'ordine hanno effettuato numerosi controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo di Marca.

A tal fine, l'attivita delle scorse ore si e concentrata principalmente nel centro storico di Treviso e in alcune zone periferiche della citta. Per l'operazione, coordinata sul posto dal dirigente delle volanti e dal vice comandante della polizia locale, sono stati impiegati una volante della Questura di Treviso, un equipaggio del Reparto prevenzione crimine di Padova e una pattuglia dotata di unita cinofila della polizia locale. In totale son stati effettuati tre posti di controllo e identificati 57 soggetti; grazie all'ausilio di Hitch, il pastore tedesco dell'Unita cinofila della polizia locale e ai numerosi controlli effettuati, sono stati rinvenuti in diversi punti della città 60 grammi di marijuana, per un totale di nove sacchetti sequestrati, già predisposti e suddivisi in singole dosi pronte per lo spaccio, per un valore totale di circa cinquecento euro. L'attività portata a termine dalla polizia locale nelle scorse ore si inserisce nell'ambito dei "controlli congiunti" già in atto da ottobre dello scorso anno e che, complessivamente, hanno portato a sequestrare in diverse occasioni anche ingenti quantità di sostanze stupefacenti nella provincia di Treviso.