Prodotti scaduti e carne e pesce conservati abusivamente: market cinese chiuso dai Nas

Merce scaduta, 135 chili di carne e pesce conservati illegalmente e vendita di uova di anatra preparate "alla cinese", completamente non tracciabili e illegali in Europa. Questo quanto trovato venerdì scorso dai carabinieri del Nas all'interno dello Yong Sheng Market di via Friuli a Conegliano, gestito da un 48enne cinese residente in città, tanto che tutta la merce in questione è stata subito sequestrata per poter essere poi analizzata dagli esperti. Il negozio, come riporta "il Gazzettino", è stato poi trovato anche carente dal punto di vista igienico-sanitario, non risultando strutturalmente a norma, per cui i militari e l'Usl hanno provveduto alla sua temporanea chiusura al pubblico, almeno finché non si procederà all'applicazione di quanto previsto dalle normative vigenti.