Ingredienti scaduti nel laboratorio: sequestrati 80 chili di materie prime per dolci pasquali

Materie prime scadute e prodotti stoccati senza il rispetto della normativa vigente. Questa l'accusa mossa dai Nas dei carabinieri ad un laboratorio artigianale di Quinto finito nel mirino ad inizio settimana dopo un controllo di routine. Per questo motivo, come riporta "il Gazzettino", ai proprietari del locale è stata contestata la violazione del disciplinare di auto valutazione del rischio, procedendo così al sequestro di ben 80 chili di materie prime scadute che sarebbero probabilmente state utilizzate per la produzione di dolciumi pasquali.