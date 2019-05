Blitz dei NAS, sequestrati 85 quintali di merce scaduta tra bibite, carne, salumi e dolci

Ben 85 quintali di merce scaduta tra bibite, carne, salumi e dolci, il tutto per un valore di circa 50 mila euro. Questo quanto hanno trovato i carabinieri dei Nas in un magazzino di via delle Industrie a Ponzano Veneto. Come riporta "il Gazzettino", infatti, i militari sono intervenuti nelle scorse ore a colpo sicuro, scoprendo che quanto stipato sugli scaffali, e pronto per essere messo in vendita, era oramai scaduto da mesi, tanto che tutti i prodotti sono stati immediatamente sequestrati ed inviati ai tecnici dell'Ulss 2 per le analisi del caso. Durante il blitz i carabinieri hanno inoltre notato diverse problematiche legate al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e per questo motivo i responsabili dovranno presto mettere a norma lo stabile e pagare una multa salata.