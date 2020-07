Allontana di casa una prostituta con una scacciacani: denunciato un 63enne

Venerdì sera, verso le ore 22 in via Dante Alighieri a Spresiano, i carabinieri sono intervenuti nei pressi dell'abitazione di un 63enne per sedare un'aggressione. L'uomo, infatti, è stato trovato dai militari mentre era intento a brandire una scacciacani (con colpi a salve) contro una 32enne prostituta rumena. L'obiettivo del 63enne, infatti, era quello di farla allontanare dall'entrata della propria abitazione. Per questo motivo, l'uomo è stato denunciato e, al contempo, gli è stata sequestrata l'arma usata per la minaccia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.