Cantina vendeva falsi vini Dop e Igp: i carabinieri sequestrano 300mila ettolitri

Sequestro di vino per 300mila ettolitri. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, in accoglimento della richiesta di sequestro avanzata dalla Procura delle Repubblica naoniana sulla base delle evidenze investigative emerse, ha emesso un decreto di sequestro preventivo a carico della Cantina di Rauscedo (PN). Il provvedimento riguarda tutti i vini Dop, Igp e varietali provenienti dalla trasformazione delle uve della vendemmia 2018, i quali sarebbero stati commercializzati con false certificazioni. Il decreto è stato eseguito dai Nas dei carabinieri di Udine e dall'Ispettorato repressione frodi di Udine. Il vino era conservato nei vari depositi della cantina dislocati in Friuli e in Veneto, in parte già commercializzato. Il sequestro ha riguardato sia il Prosecco che il Pinot Grigio e i Doc Delle Venezie e ha coinvolto anche i depositi in una cantina di Casale sul Sile, subito oggetto di sigilli da parte dei Nas, oltre che a Spilimbergo, Lavis, Codroipo e Trebaseleghe. Infine, sono state ben 45 le persone, tra amministratori e dipendenti, a finire sul registro degli indagati.