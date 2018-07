Farine biologiche scadute, maxi-sequestro dei Nas nella Marca

TREVISO Stretta sui controlli negli ultimi mesi da parte dei militari del comando carabinieri per la tutela della salute. Gli accertamenti si sono concentrati sulla filiera dei prodotti da agricoltura biologica: sono state così ben 100 le tonnellate di cibo bio irregolare sequestrate dai Nas in tutta Italia. Nella provincia di Treviso sono state sequestrati ben 1.950 chilogrammi di materie prime come farine biologiche di tipologie varie: due tonnellate tutte scadute. Controlli a tappeto che hanno riguardato non solo la Marca ma l'intero stivale a caccia di quello che potrebbe essere ipotizzato come un falso "bio".