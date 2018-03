Duplice omicidio di Rolle: Sergio Papa rimane in carcere

CISON DI VALMARINO Il tribunale del riesame ha rigettato, nelle scorse ore, la richiesta di modifica della misura di custodia cautelare presentata dall'avvocato di Sergio Papa, ad oggi il principale indiziato nel duplice omicidio di Rolle, avvenuto lo scorso 1 marzo.

Il sospettato rimane quindi rinchiuso nel carcere di Santa Bona, a Treviso, nonostante il suo legale continui a sostenere fermamente l'innocenza del presunto omicida. Il trentacinquenne sarebbe stato visto nella zona di Rolle il giorno prima del delitto, una testimonianza a cui va aggiunto il rogo che Papa avrebbe provocato per dare fuoco all'automobile utilizzata per raggiungere e allontanarsi dalla scena del crimine. Tutti indizi che, nelle scorse ore, avrebbero portato il tribunale del riesame a confermare la carcerazione del trentacinquenne. I punti da chiarire in sede giudiziaria rimangono comunque molti. Alessandra Nava, avvocato difensore di Papa è convinta che il suo assistito saprà difendersi dalle accuse in aula, d'altro canto gli investigatori si sono sempre dimostrati sicuri sulle decisioni che li hanno portati al fermo di Papa. Una vicenda a cui il Riesame ha aggiunto un nuovo tassello ma che, ad oggi, sembra ancora lontana da una conclusione definitiva.