Anziana trovata in casa ferita e sotto choc: si sospetta un'aggressione

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA E' stata trovata riversa a terra, ferita e sotto choc. Incidente domestico o aggressione? E' per ora un giallo quanto accaduto martedì sera all'interno di un'abitazione di via Trevigiana a Sernaglia della Battaglia. Una donna di 92 anni, Ada Pase, 92 anni, suocera del sindaco di Farra di Soligo, si trova attualmente ricoverata in ospedale a Vittorio Veneto: le sue condizioni sarebbero molto gravi e i carabinieri di Vittorio Veneto, incaricati dell'indagine, non sono ancora riusciti a sentire la sua versione dell'accaduto. A trovare l'anziana ferita in casa, verso le 19.15 , è stato un nipote della donna che ha immediatamente lanciato l'allarme al 118 e ai carabinieri. Già nella serata di martedì sono stati effettuati i primi rilievi di polizia scientifica.