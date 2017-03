Giornata ecologica a Sernaglia della Battaglia: 70 volontari al lavoro

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Sono stati circa 70 i volontari che hanno dato vita alla sedicesima edizione della Giornata Ecologica di Sernaglia, svolta domenica scorsa in una bella giornata di sole. I partecipanti, guidati dal sindaco Sonia Fregolent e dall'assessore all'ambiente Angela Marsura, sono stati divisi in quattro gruppi. Il primo, composto da adulti, è partito dal confine comunale con Moriago e ha raccolto i rifiuti sul ciglio della strada provinciale 34 fino alla rotatoria tra Sernaglia e Falzè di Piave ed è poi rientrato alla “base” percorrendo via Gravette. Il secondo gruppo era composto da adulti e molti bambini e ha pulito l'altro tratto di provinciale dal confine con Pieve di Soligo fino alla rotatoria “3B” rientrando per via Trevigiana. Il terzo gruppo ha ripulito via Pieve di Soligo con partenza da Sant'Anna, il quarto ha asportato i rifiuti dal torrente Rosper risalendolo dalle Fontane Bianche fino al confine con Moriago. A metà mattina i gruppi si sono fermati per la merenda, che è stata doppia per il gruppo con i bambini, invitato al bar L'Oasi dove ha ricevuto un omaggio dissetante. Al termine della pulizia del territorio, oltre metà dei partecipanti alla Giornata ecologica hanno pranzato insieme nella sede degli Alpini di Sernaglia.

La Giornata ecologica 2017 è stata preceduta sabato da una pulizia mirata che ha interessato le strade interne del capoluogo che si dipanano da piazza Martiri della Libertà, battute da una quindicina di ragazzi del Gruppo Giovani i quali, impossibilitati a partecipare alla Giornata domenicale, hanno deciso di contribuire ugualmente alla pulizia del paese. Altre due strade interne sono state pulite autonomamente da altri cittadini dopo avere preso accordi con gli operatori comunali per il conferimento e l'asporto dei sacchi di rifiuti.

Come ogni anno, i volontari hanno recuperato e consegnato alla Polizia Locale (che ha vigilato sul buon andamento della Giornata ecologica) alcune borse con documenti, con ogni probabilità rubati ai legittimi proprietari. Sono stati raccolti complessivamente 8 metri cubi di rifiuto secco, un metro cubo di secco ingombrante, mezzo metro cubo di vetro e due di plastica.

Sindaco e assessore ringraziano per la buona riuscita della mattinata festiva dedicata alla pulizia del territorio “l'ufficio Ambiente del Comune, gli operatori comunali (ufficio Lavori pubblici), Polizia Locale e Carabinieri in congedo, associazioni, Gruppo Giovani, Consiglio comunale dei ragazzi con in testa il sindaco Cristiano e tutti i cittadini che hanno partecipato contribuendo a pulire il territorio in cui viviamo rendendolo ancora più piacevole. La strada provinciale domenica mattina era davvero molto trafficata: speriamo di aver fatto riflettere qualche passante”. Fregolent ha chiuso la Giornata con queste parole: “Le strade e il territorio non sono del sindaco ma di tutti, e tutti siamo chiamati ad averne cura”.