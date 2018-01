Rissa al ristorante, cameriera colpita e ferita al volto a colpi di bicchiere

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Momenti di tensione lunedì all'interno dell'osteria "Col'Oste" di Sernaglia della Battaglia, in via Circonvallazione. Al culmine di una lite, nata per futili motivi, una cameriera di 40 anni, coneglianese, è stata ferita al volto da un bicchiere scagliatole contro da una 47enne, giostraia. I tre uomini che si trovavano con lei si sono dileguati prima dell'arrivo dei carabinieri di Pieve di Soligo, intervenuti sul posto. La 47enne è stata denunciata. Non ancora nota la prognosi della 40enne che ha riportato lesioni, fortunatamente non gravi al volto.