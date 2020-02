Sernaglia della Battaglia, al via il corso di autodifesa femminile

È pronto a partire, per l'undicesima volta, il corso di autodifesa femminile promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Asd Caimani Team di Falzè di Piave. L'iniziativa, rivolta alle cittadine sernagliesi, partirà mercoledì 11 marzo, si svilupperà in 10 lezioni e si svolgerà nella palestra comunale di Fontigo il mercoledì con orario 20.00-21.30. Il corso sarà tenuto dal maestro Mirko Bertazzon. Le iscrizioni potranno pervenire direttamente all'ufficio Servizi sociali del Comune oppure contattando l’associazione Caimani Team. Info: 338-7183210 o caiman717@gmail.com.

«La longevità del corso di autodifesa femminile organizzato dal Comune, che giunge quest'anno alla sua undicesima edizione, evidenzia da un lato la professionalità dei suoi insegnanti e dall'altro che sempre più nostre concittadine desiderano apprendere le conoscenze necessarie a sapersi difendere contro i malintenzionati, che purtroppo possono manifestarsi anche in un territorio generalmente tranquillo come il nostro. Auguriamo perciò buon lavoro al maestro Bertazzon e ai suoi collaboratori e buon apprendimento alle concittadine che si iscriveranno al corso»: afferma il sindaco Mirco Villanova, titolare in giunta della delega ai servizi sociali.