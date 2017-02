Mercoledì prossimo sopralluogo dell'assessore Bottacin alla discarica Masarole di Sernaglia

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA L’assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin ha annunciato che mercoledì 1 marzo sarà a Sernaglia della Battaglia per un sopralluogo alla discarica di Masarole. "Sarò sul sito per verificare i lavori - spiega l'assessore -, avviati grazie al contributo da quasi un milione e mezzo di euro deliberato su mia proposta dalla Giunta regionale a settembre, e che ora stanno volgendo in brevissimo tempo al termine. Si tratta di un intervento con cui si chiude una problematica di vecchia data che aveva interessato anche l'Unione Europea". "L'approccio usato per Sernaglia - conclude Bottacin - è quello che stiamo adottando in diverse situazioni critiche: trovare soluzioni, spesso sottovoce, per mettere in sicurezza il territorio dal punto di vista ambientale".