Incidente sul lavoro al mobilificio "Villanova", gravissimo un 27enne

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Un 27enne di Motta, A.R., si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un grave incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì, poco dopo le 10.15 all'interno del mobilificio "Villanova" di via Busche a Sernaglia della Battaglia. Secondo una prima ricostruzione l'operaio stava rifilando alcuni pannelli di truciolato quando è stato schiacciato al torace e al collo da una macchina rifilatrice: l'incidente è da ricondurre al tentativo di togliere un pannello che era rimasto incastrato nel macchinario. Il 27enne, soccorso dagli infermieri del Suem 118 che lo hanno intubato sul posto, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del nosocomio trevigiano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal che dovranno accertare l'esatta dinamica dell'incidente.