Via le barriere architettoniche, lavori al via al cimitero di Sernaglia

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Sono iniziati lunedì 23 aprile i lavori di superamento delle barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria del cimitero di viale della Rimembranza 11, in centro a Sernaglia. I lavori sono stati commissionati dall'Amministrazione comunale alla ditta Cauduro Costruzioni di Volpago del Montello per un importo di euro 27.491,69 iva esclusa. La conclusione dei lavori è prevista per i primi giorni del prossimo giugno.

Gli obiettivi da raggiungere sono il superamento delle barriere architettoniche, il rifacimento del manto di copertura dell'ingresso e un rinnovo delle tinteggiature. Il progetto prevede la costituzione del viale principale che, partendo dall’ingresso principale, andrà a collegarlo alla chiesetta centrale. Tale percorso sarà finito con cubetti di porfido boiaccati posti su un letto di sabbia granigliata con cemento su un fondo di calcestruzzo con rete elettrosaldata e magrone. Il percorso avrà una larghezza di tre metri e sarà definito lateralmente con lamine in ferro, riprendendo le finiture esistenti. Saranno realizzati anche dei percorsi laterali larghi due metri che seguiranno le stesse lavorazioni di quello principale. Tutti i percorsi saranno scanditi ogni cinque metri con una fascia in pietra bianca che riprenderà la pavimentazione dell’ingresso. Quest'ultimo sarà interessato da una necessaria manutenzione straordinaria del manto di copertura e da nuove tinteggiature. In copertura sarà eseguito il lievo delle tegole marsigliesi esistenti per il rifacimento del manto di impermeabilizzazione con guaina; saranno realizzati due nuovi sfiati e riposate (se necessario sostituite) le tegole marsigliesi. Verrà eseguito un idrolavaggio su tutta la superficie del soffitto, il quale verrà poi stuccato. L’ingresso verrà infine tinteggiato, compresi timpani e cornici.

“Assicurare a tutti un accesso senza problemi a un cimitero è un atto di civiltà che con questo intervento riusciremo finalmente a realizzare, in armonia con altri lavori pubblici già approvati dalla nostra amministrazione e realizzati in viale della Rimembranza, uno dei luoghi più ricchi di servizi di tutto il paese, come l'ampliamento e adeguamento antisismico del vicino plesso scolastico” commenta il sindaco, senatrice Sonia Fregolent.