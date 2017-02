A Sernaglia partono i lavori per il rifacimento delle palestre e dell'ex discarica

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA L'Ufficio lavori pubblici del Comune di Sernaglia ha istruito, a partire dalla seconda metà di dicembre 2016, tre gare di appalto. La prima è stata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica di rifiuti solidi urbani (Rsu) denominata “S 0”. L'importo dei lavori a base d'asta è stato di 998.000 euro. In collaborazione con la Stazione unica appaltante, il municipio ha espletato tutte le pratiche previste per legge. In seguito ad esito positivo della procedura e del controllo dei requisiti, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta E.Ma.Pri.Ce. Spa di Bolzano per l'importo di 791.990 euro, corrispondente a un ribasso d'asta pari al 21%, con un risparmio di 226.611 euro iva compresa. Il Comune prevede di consegnare i lavori nel corrente mese di febbraio. La copertura della notevole spesa è stata garantita da un contributo della Regione Veneto.

Una seconda procedura negoziata ha riguardato l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della palestra comunale di Falzè di Piave. L'importo a base d'asta è pari a 94.469,48 euro. L'appalto è stato aggiudicato alla ditta Comarella Srl di Valdobbiadene per l'importo di 83.580,14 euro corrispondente a un ribasso d'asta del 12% con un risparmio di 11.978,28 euro iva compresa. La consegna dei lavori è prevista per i primi giorni di marzo, come da cronoprogramma concordato con le associazioni che utilizzano l'impianto. La terza procedura negoziata ha decretato l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della palestra comunale di Sernaglia della Battaglia. L'importo a base d'asta è stato pari a 94.700,55 euro. L'aggiudicazione definitiva è andata alla Mazzon Costruzioni Generali Srl di Vallà di Riese Pio X per un importo di 80.401,41 euro, corrispondente a un ribasso d’asta del 15,696% con un risparmio di 17.444,95 euro iva compresa. La consegna dei lavori, in questo caso, è prevista nei primi giorni di aprile, come da cronoprogramma concordato con le associazioni.

“Il 2017 della nostra Amministrazione comunale è iniziato con l'apertura della fase operativa per tre opere pubbliche molto importanti – commenta il sindaco Sonia Fregolent – L’efficientamento energetico delle palestre, oltre a permetterci un significativo risparmio, contribuirà a raggiungere l’obiettivo contenuto nel Patto dei Sindaci a cui la nostra Amministrazione ha aderito per la riduzione delle emissioni di Co2. La messa in sicurezza della discarica S 0, avvenuta solo grazie al contributo della Regione Veneto e all’attenzione prestata dal nostro governatore Luca Zaia e dall’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin, ci permetterà di risolvere una questione annosa per la quale il nostro Comune sta subendo una sanzione europea. Ringrazio l'Ufficio comunale lavori pubblici e la Stazione unica appaltante della Provincia per avere espletato le procedure di legge, auguro buon lavoro alle ditte che hanno vinto gli appalti e confido che i lavori si svolgano nel rispetto dei tempi previsti”.