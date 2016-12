Vigilia di Natale di lutto a Sernaglia: male incurabile, muore a 34 anni

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Da anni combatteva contro un male incurabile, un tumore, che non le ha dato scampo. Nel giorno della Vigilia di Natale l'epilogo, tragico. Lutto a Sernaglia della Battaglia per la scomparsa di Linda Zannoni, parrucchiera di 34 anni, molto conosciuta nella zona perchè figlia di Ugo Zannoni, noto imprenditore nel settore delle escavazioni della zona. Il destino della donna, ex studentessa del Dieffe "Berton" di Valdobbiadene, sposata e madre, segue quello della sorella Sara che due anni or sono era scomparsa, sempre a causa di un tumore. Linda, oltre al papà, al cognato e alle due nipotine Irene e Arianna, lascia il marito Roberto Gallicchio. Il funerale verrà celebrato martedì 27 dicembre, alle ore 15, nell'arcipretale di Sernaglia. Le offerte raccolte durante il rito funebre, per volontà della famiglia, saranno devolute all'asilo parrocchiale "Amadio Gasparotto" di Sernaglia.