Precipita dal tetto di casa, 52enne trasportato in elicottero al Ca' Foncello

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Era salito sul tetto di casa sua, per ripulire il serbatoio di accumulo d'acqua del suo impianto solare, quando è improvvisamente scivolato, precipitando violentemente a terra. Brutta disavventura quella capitata nella mattinata di oggi, mercoledì, a Falzè di Piave, in via Palliaghe, ad un 52enne. L'uomo è scivolato e caduto a terra da un'altezza di circa quattro metri. A dare l'allarme al 118 sono stati i parenti del 52enne. Sul posto è intervenuto l'elicottero e un'ambulanza del Suem 118. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso: non è fortunatamente in pericolo di vita ma è stato precauzionalmente tenuto sotto osservazione.