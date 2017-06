Ponzano: coltiva cannabis in giardino, denunciata una 45enne

PONZANO Coltivava in una serra in giardino alcune piantine di cannabis. Una ventina le piante sequestrate dai carabinieri in un appartamento di via Roma a Ponzano - come riporta l'articolo de "La Tribuna di Treviso". L'irruzione degli uomini dell'Arma è avvenuta qualche giorno fa. Un'insospettabile donna di 45 anni, proprietaria dell'abitazione, è stata denunciata quindi per coltivazione di sostanza stupefacente. La coltivazione illegale in suo possesso è stata naturalmente sequestrata.