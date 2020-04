Vive a Silea ma lo fermano in Piancavallo: «Sto cercando dei cantieri»

I carabinieri della stazione di Aviano sono rimasti a dir poco perplessi quando, nelle scorse ore, hanno sorpreso un 60enne residente a Silea mentre camminava tranquillamente in Piancavallo, nota località turistica della provincia di Pordenone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle domande dei militari sul perché si trovasse lì l'uomo ha risposto di essere alla ricerca di cantieri edili pur non avendo nessuna impresa di costruzioni e non potendo quindi giustificare la sua presenza in montagna per motivi di lavoro. Inevitabile la multa nei suoi confronti. Poche ore più tardi i carabinieri di Aviano hanno sorpreso anche due fratelli di 15 e 17 anni, noti pregiudicati della zona, sorpresi nel centro sportivo “I visinai” mentre giocavano a calcio. Tra i multati anche un 30enne pakistano di Aviano rientrato da Pordenone dove era andato per acquistare un nuovo telefono cellulare. Nonostante i numerosi provvedimenti presi dal Governo e dalla Regione, continua ad allungarsi la lista di persone che non smettono di andare in giro per futili motivi.