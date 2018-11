Sesso di notte sotto la Loggia: un residente filma tutto

La movida del fine settimana sta sconvolgendo la tranquilla Conegliano. Dopo le recenti segnalazioni di ragazzi ubriachi fino all'alba o di muri imbrattati e fioriere rotte in preda all'alcol, nelle scorse sere, a pochi passi dal municipio, è accaduto un episodio a dir poco bollente.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" infatti, una coppia di giovani con tanto di cane al seguito si è fatta prendere dalla passione e ha deciso di avere un rapporto sessuale completo in mezzo ai tavolini della Loggia di via XX Settembre, nelle vicinanze dalla statua dedicata a Giuseppe Garibaldi. A notte inoltrata la strada era deserta, ma i rumori hot della coppia hanno svegliato i residenti della via. Uno di questi è riuscito a filmare una parte del rapporto a cielo aperto in un video di 9 minuti che è circolato in questi giorni su molte chat di Whatsapp scatenando l'indignazione e la curiosità di tantissimi coneglianesi. Le immagini sembrano non lasciare spazio a dubbi e i due giovani rischiano ora una maxi-multa per atti osceni in luogo pubblico. Le sanzioni previste dalla legge vanno dai 5 mila ai 30 mila euro. Un bel salasso per una notte a luci rosse.