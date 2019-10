Impegnato a fare sesso si dimentica di aprire la piscina: licenziato e a processo

Preso dalla passione non si sarebbe accorto del tempo che passava e neppure del fatto che, fuori dalla piscina di Castelfranco, c'era già una folla di gente chiusa fuori in attesa di entrare da oltre un quarto d'ora.

G.D, 58enne castellano, non solo è stato licenziato ma è pure finito a processo con l'accusa di interruzione di pubblico servizio. La vicenda boccacesca è accaduta il 10 agosto del 2017 alla piscina comunale di via Redipuglia. All'arrivo del Suem e dei vigili del fuoco il 58enne era stato trovato negli spogliatoi mezzo nudo e in compagnia di una donna, anche lei non proprio vestita. In realtà quello che aveva fatto scattare i soccorsi era il timore che G.D, che avrebbe dovuto aprire i portoni alle 7,30 del mattino, si fosse sentito male all'interno della piscina visto che non rispondeva alle chiamate al suo cellulare effettuate per capire perché la struttura fosse ancora chiusa. La porta invece era bloccata perché chiusa all'interno con le chiavi del dipendente che, in preda alla passione, si era scordato di dare un'occhiata all'orologio. Una volta scoperto però, per il dipendente sono iniziati i veri guai culminati con il processo che ha preso il via nelle scorse ore.