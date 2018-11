Sesso con la vicina tredicenne: nei guai anche una donna

Si complica la vicenda giudiziaria sugli abusi sessuali ai danni di una ragazzina trevigiana di soli 13 anni. Nel mirino della Procura di Treviso, nelle scorse ore, erano finiti due fratelli (un fisioterapista e un ragazzo appena ventenne) che, secondo la ragazzina loro vicina di casa, sarebbero stati i responsabili degli abusi scoperti dalla madre della giovane.

Ora però, come riportato da "La Tribuna di Treviso", nuovi dettagli si sono aggiunti a una vicenda già di per sé molto complessa. Sembra infatti che di recente la tredicenne abbia prima minimizzato il ruolo del fratello minore del fisioterapista, indagato per atti sessuali con minorenne e violenza sessuale. Durante l'incidente probatorio la ragazzina avrebbe però confessato che, agli incontri hard nella casa del fisioterapista, avrebbe preso parte anche una donna, collega di uno dei due fratelli. Il suo ruolo è ancora tutto da chiarire ma quel che è certo è che la Procura di Treviso sembra intenzionata ad approfondire le indagini per chiarire la posizione di questa nuova donna chiamata in causa. Se le accuse della tredicenne dovessero rivelarsi fondate, la vicenda giudiziaria inizierebbe ad assumere toni sempre più torbidi e complessi.