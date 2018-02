Vittorio Veneto, al via la 15esima settimana sociale della diocesi

VITTORIO VENETO Lunedì 5 febbraio, ore 20.30, nella zona industriale Conegliano-Vittorio Veneto presso la sede di Keyline S.p.A., si parlerà delle sfide e opportunità che offre dalla crescente tendenza alla automazione e digitalizzazione industriale: "Quale lavoro?". A confronto nella tavola rotonda, moderata da Franco Pozzebon, giornalista del settimanale diocesano L’Azione: Francesco Seghezzi, editorialista di Avvenire, direttore della fondazione ADAPT (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e relazioni industriali); Mariacristina Gribaudi, attuale Amministratrice Unica della Keyline S.p.A; Marco Bentivogli, sindacalista, segretario generale FIM-CISL (Federazione Italiana Metalmeccanici).

Mercoledì 7 febbraio, ore 20.30, a Pieve di Soligo, presso il teatro cinema Careni, si affrontano le cause del declino dell'Italia e la proposta per un cambiamento possibile: "L'Italia oltre il declino". Interverrà il prof. Leonardo Becchetti, docente di Economia politica presso l’Università di Tor Vergata in Roma, editorialista di Avvenire, membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. Nella serata sono previste anche due brevi testimonianze di “buone pratiche” di un lavoro attento ai valori etici: Romolo ed Ester Romano, gestori della cooperativa “Vita Down”; Raffaele Mazzucco, contitolare di Biemmereti S.p.A. di Falzè di Piave.

Sempre mercoledì 7, alle ore 18.30 presso il duomo di Pieve di Soligo sarà celebrata la S. Messa in memoria del Beato Giuseppe Toniolo, l’iniziatore della tradizione delle Settimane Sociali italiane. Venerdì 9 febbraio, ore 20.30, a Oderzo presso il teatro cinema Cristallo, l’attenzione sarà focalizzata su "Il lavoro secondo papa Francesco". Interverrà don Marco Cagol, vicario episcopale della diocesi di Padova, responsabile della Commissione triveneta per la pastorale sociale e membro della Consulta nazionale di pastorale sociale presso la CEI. Presenterà i tratti salienti del magistero di papa Francesco e della Dottrina Sociale della Chiesa. Nei mesi di febbraio e marzo la Settimana Sociale desidera coinvolgere anche gli studenti delle scuole superiori della diocesi. Quest’anno il progetto coinvolgerà gli Istituti “G. Galilei” di Conegliano (tecnico-professionale), “G. Marchesini” (tecnico) e “G. A. Pujati” di Sacile (liceo), mentre il tema sarà quello dell’alternanza scuola-lavoro. Il progetto è elaborato in sinergia con la cooperativa sociale Insieme Si Può.