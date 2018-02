Sfilata dei carri in maschera domani a Treviso, diretta Facebook dalle 14

TREVISO Partirà come di consueto da piazzale Burchiellati la tanto attesa dei carri mascherati di treviso. Un martedì grasso all'insegna della musica e del divertimento per le vie del centro (il passaggio dentro mura sarà vietato alle auto dalle 13). Quest'anno le norme di sicurezza hanno visto modificare il percorso cittadino: niente arrivo in piazza dei Signori bensì in piazza Vittoria. Ma sulle mura cittadine ci saremo anche noi a seguire il carnevale di Treviso: Dalle 14 trasmetteremo in diretta sulla nostra pagina Facebook TrevisoToday tutta la sfilata dei carri mascherati, rigorosamente in versione integrale. Appuntamento da non perdere per grandi e piccini!