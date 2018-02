Il Carnevale conquista la Marca: in ventimila a Vittorio Veneto per i carri mascherati

VITTORIO VENETO Ha riscosso grande successo di pubblico la sfilata di carri allegorici e maschere svoltasi domenica 11 febbraio lungo le vie del centro di Vittorio Veneto. Secondo le prime stime dell'associazione Carnevali di Marca che ha organizzato lo spettacolo, condivise dall'amministrazione comunale di Vittorio Veneto che ha assistito alla sfilata dal palco installato in viale della Vittoria, sono state almeno ventimila le persone che hanno assistito all'allegro show, distribuite in due ali di folla ininterrotte dal “bar alpino” fino a Salsa.

Presentati da Roberto Biz e Federico Campodall'orto, hanno sfilato 19 gruppi. Ad aprire le danze, in tutti i sensi, sono state le Majorettes di Prata di Pordenone, seguite dalle scuole materna Pollicino e primaria Manzoni di Vittorio Veneto (gruppo a piedi sul tema “Anche gli alieni leggono”), gruppo Asd Solaria Pattinaggio (La gallina brasiliana), gruppo parrocchia Cer Soligo (I figli dei Flintstones), scuola materna Camerotto di Santa Lucia di Piave (Masha e Orso), gruppo Parigo X di Parè di Conegliano (Preti e suore in discoteca), Ceod di Cozzuolo (Dalla terra fertile...), gruppo Combricola (Modena Park Live), le Cartamodelle (maschere a piedi con costumi in carta riciclata), gruppo Simpatia di Cozzuolo (Il panevin), scuola enologica Cerletti di Conegliano (Finché c'è Cerletti c'è prosecco), gruppo carro Bagnolo (Shrek), gruppo carro Fon Fierun Corbanese (I cavalieri del drago), gruppo carro parrocchia di Nervesa (Sulle ali della magia), gruppo carro Cusignana Colombere (Laggiù in mezzo al mar), gruppo Coriandolando per Pieve (L'impresa Edilfiac), gruppo Chions Tuttinsieme (Alla corte di Re Carnevale), gruppo Dal Santo di Prata di Pordenone (L'Arca di Noè) e gruppo genitori scuola primaria “Anna Frank” di Pero (Noi come i Maya). Una rappresentanza dei figuranti del gruppo Simpatia di Cozzuolo ha ricevuto sul palco, dai vertici dell'associazione Carnevali di Marca e dal sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon, la targa che ricorda i 50 anni dal primo “carnevale” organizzato a Cozzuolo per iniziativa di cinque donne del posto nel 1968. Una tradizione che dura tuttora, come testimonia il carro di quest'anno dedicato al Panevin in cima al quale, oltre alla tradizionale befana, era presente un improbabile “sindaco” interpretato da un componente il gruppo Simpatia. Nel corso della sfilata, che è stata trasmessa in diretta da La Tenda Tv, sono stati messi in vendita i biglietti della Lotteria dei Carnevali di Marca. Per ogni tagliando venduto, l'associazione devolverà 5 centesimi a sostegno di associazioni solidali che le saranno segnalate dagli amministratori locali. Il montepremi della Lotteria 2018 ammonta a 20.000 euro e il primo premio è una Opel Advance Coupé. L'estrazione dei biglietti vincenti avverrà sabato sera 17 marzo nell'oratorio Giovanni Paolo II di San Vendemiano durante il Galà di chiusura dei Carnevali di Marca.

Domenica pomeriggio si è svolta anche la sfilata di carri allegorici a Cornuda, a cura della Pro Loco in sinergia con l'associazione Carnevali di Marca nell'ambito del tradizionale “Carnevale del Crostol”. Per essere sempre aggiornati sul calendario delle sfilate si possono consultare il sito istituzionale dell'associazione www.carnevalidimarca.it, la pagina Facebook “Associazione Carnevali di Marca Treviso” e, per la sola sfilata di Treviso, anche la pagina “Carnevale Trevigiano Martedì 13 febbraio”.