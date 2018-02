San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Pieve di Soligo e Cordignano: è un weekend carnevalesco!

SAN VENDEMIANO Un altro fine settimana intensissimo per il circuito dei Carnevali di Marca: dopo i due appuntamenti inaugurali a Tarzo e Susegana e le tre sfilate in contemporanea di Pianzano di Godega, Nervesa della Battaglia e Giavera del Montello toccherà ora a quattro spettacoli in due giorni: si inizia sabato 3 febbraio alle 14.30 a San Vendemiano e nello stesso giorno, ma alle 20, a Santa Lucia di Piave in collaborazione con la Pro Loco e altre associazioni del posto. Domenica 4 alle 14.30 ritorna l'allegria dei Carnevali di Marca a Pieve di Soligo e, in collaborazione con la Pro Loco, a Ponte della Muda di Cordignano.

Ecco i gruppi attesi alla sfilata nelle vie del centro di San Vendemiano, che saranno presentati da Roberto Biz: Gruppo Pedibus San Vendemiano (gruppo mascherato a piedi), gruppo carro Bagnolo (tema: Shrek), gruppo Fon Fierun Corbanese (I cavalieri del drago), gruppo Cusignana Colombere (Laggiù in mezzo al mar), carro parrocchia di Nervesa (Sulle ali della magia), Coriandolando per Pieve (L'impresa Edilfiac), gruppo Amici di Quarto d'Altino (Folle amore), gruppo carro Selva (Il circo), gruppo Festeggiamenti Sernaglia (Al momento... guardati anche alle spalle), gruppo Alpini Scuola Materna Sernaglia (C'era una volta), Amici di Susegana (I pirati), Sempre Quei Tezze (Fate ed elfi di Tezze), gruppo Combricola (Modena Park Live).

Alcuni di questi gruppi, insieme ad altri, sfileranno anche poche ore dopo nel centro di Santa Lucia di Piave: si tratta di Cusignana Colombere, Amici di Susegana, Sempre Quei Tezze, Amici di Quarto d'Altino, Fon Fierun Corbanese, Bagnolo e Combricola. A Santa Lucia sfileranno anche il gruppo Catena Giramondo (tema del carro: SPQR fuga da Roma), gruppo scuola d'infanzia Camerotto Santa Lucia (Masha e Orso), gruppo Quei del carro di San Stino di Livenza (L'Arca di Noè) e gruppo Allegria di Maserada (Luna Park).

Il giorno dopo, domenica 4 febbraio, si riparte alle 14.30 con i due spettacoli di Pieve di Soligo e Ponte della Muda. Nelle vie del centro di Pieve di Soligo, presentati da Roberto Biz, sfileranno il gruppo Parigo X (Parè di Conegliano, gruppo a piedi con bici e carretto), parrocchia Cer Soligo (I figli dei Flintstones), scuola enologica Cerletti (Finché c'è Cerletti c'è prosecco), parrocchia di Nervesa (Sulle ali della magia), Coriandolando per Pieve (L'impresa Edilfiac), gruppo festeggiamenti Sernaglia (Al momento... guardati anche alle spalle) e gruppo Alpini Scuola materna Sernaglia (C'era una volta).

A Ponte della Muda saranno protagonisti il gruppo carro Dal Santo di Prata di Pordenone (tema: L'arca di Noè), gruppo carro Bagnolo (Shrek), gruppo carro Fon Fierun (I cavalieri del drago), gruppo Sempre Quei di Tezze (Fate ed elfi), parrocchie Bocca di Strada e Santa Maria (I Vigili del fuoco), Amici Susegana (I pirati), gruppo L'allegra compagnia Bidasio (Topolino), gruppo carro Gaiarine (Le pazze melodie dei Looney Tunes). Sfileranno anche figuranti in costumi francesi.

L'associazione Carnevali di Marca non è solo sfilate, allegria, carri allegorici e coriandoli: in questo periodo festoso ci sono sempre il tempo e la voglia di pensare a chi è meno fortunato: 5 centesimi per ogni biglietto della lotteria venduto (al prezzo di 2 euro) saranno devoluti ad associazioni solidali del territorio che saranno segnalate all'associazione dagli enti locali. Il montepremi della lotteria ammonta anche quest'anno a 20.000 euro; il primo premio è una splendida Opel Corsa Advance Coupé.