Occupano casa Ater, la polizia locale li sfratta dopo poche ore

TREVISO Occupazione e sfratto a tempi di record. E' questo il primo blitz operativo della locale trevigiana nell'era Conte. Ore 14 di giovedì 14 giugno: un gruppo di rom decide di spaccare la finestra al pian terreno di una palazzina in via Feltrina. - come riporta il Gazzettino di Treviso - Neanche il tempo di stabilirsi che al campanello suona la polizia locale e sgombera gli occupanti abusivi. Tra urla e minacce la donna di origine rom con un minore è stata accompagnata fuori dall’abitazione poco dopo le ore 18.