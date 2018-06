Famiglie sgomberate all'ex filanda, il cohousing lascia spazio ad un hotel

VILLORBA E' durato soltanto quattro anni il maxi-progetto di co-housing all'ex filanda a Villorba, il località San Sisto. Già da tempo gli inquilini denunciavano una situazione drammatica gestita dalla cooperativa: per alcuni giorni invernali il residence è rimasto al freddo e al buio. Ma proprio quando la soluzione secondo l'amministrazione sembrava essere vicina arriva lo sgombero di famiglie, con tanto di minori al seguito - come riporta il Gazzettino di Treviso. L'immobile di via Montegrappa, ora inabitato, torna nelle mani del proprietario. Il futuro non avrà niente più a che fare con progetti sociali secondo la proprietà perchè a ridosso del futuro casello della Pedemontana potrebbe sorgere un hotel: una struttura ricettiva con 38 mini appartamenti per locazioni temporanee.