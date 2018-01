Sgombero forzato per Marin: l'ex risparmiatore assediato dalle forze dell'ordine

MONTEBELLUNA Era solo questione di tempo e, alla fine, dopo l'ordine di sfratto non rispettato, per Marin Haralambie si è concretizzato lo sgombero forzato dall'ex sede di Veneto Banca dove aveva posteggiato la sua automobile la scorsa vigilia di Natale.

Una protesta, quella portata avanti dall'ex risparmiatore di origini rumene, diventata un simbolo per molti cittadini che hanno perso i loro risparmi nel collasso delle popolari venete. Nei giorni scorsi erano state numerose le dimostrazioni di stima e solidarietà da parte dei comitati pro-risparmiatori come Don Torta Banche ma anche di semplici cittadini che sostenevano la causa dell'uomo che aveva perso ben 125mila euro, investiti in azioni di Veneto Banca. All'alba di sabato 20 gennaio, gli uomini delle forze dell'ordine sono entrati in azione provando a rimuovere con la forza e un carro attrezzi Marin Haralambie e la sua automobile. Svegliatosi di soprassalto l'uomo ha ovviamente opposto resistenza, stremato da una protesta che va avanti da quasi un mese. A quel punto l'intera area della piazza di Montebelluna è stata transennata per provare a consentire le operazioni di sgombero, andate avanti fino a mattina inoltrata. L'uomo non vuole sentir ragioni e continua a voler restare davanti all'ex sede di Veneto Banca. Nel frattempo decine di residenti si sono radunati intorno all'area transennata per assistere alle operazioni di sgombero. Una mattinata drammatica per l'ex correntista di Veneto Banca la cui protesta sembra ormai arrivata davvero agli sgoccioli.