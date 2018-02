Auto del futuro a Treviso, la Tesla "parcheggia" in piazza Borsa

TREVISO E' sempre stata a suo modo l'area prescelta da commercianti e appassionati delle quattro ruote. E' piazza Borsa: amata da mercatini, bancherelle e esposizioni d'auto - più o meno costose. Ma l'auto del futuro non aveva ancora "parcheggiato" nel centro di Treviso. Stiamo parlando della Tesla, il mezzo rivoluzionario che sta facendo girare la testa - e non solo per il suo prezzo - al mondo intero. E così oggi a pochi passi dalla statua di Mario del Monaco, compare uno showroom dell'azienda america, specializzata in auto completamente elettriche. Una berlina grigia extra-lusso con la tipica apertura ad "ali di gabbiano", per intenderci stile "Ritorno al futuro".

Uno spazio chiuso da quattro vetri protegge e riscalda il mezzo total-green lasciandola però in bella vista, mentre all'esterno la spada del tenore taglia le raffiche di "Burian". Molti i curiosi e appassionati dell'automotive che nonostante il gelo artico hanno voluto vedere da vicino l'auto del futuro. Non è un segreto che negli anni le case automobilistiche abbiano scelto la ricca locomotiva del nordest come roccaforte delle auto di fascia alta - non a caso la provincia di Treviso è stata l'area con il più alto numero di Porsche Cayenne vendute in Italia. Chissà che anche l'auto elettrica americana non possa presto entrare nel cuore e nei garage dei trevigiani.