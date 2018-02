Sicurezza del cavalcavia, i residenti: "Situazione pericolosa e inaccettabile"

TREVISO "Queste foto ci sono state inviate dagli amici del 'Comitato cavalcavia di San Zeno' con il quale collaboriamo da mesi insieme all'associazione Rivivere Treviso, vista la nostra e la loro vicinanza e tutela ai commercianti del quartiere". A dirlo il comitato Prima I Trevigiani.

"Questa è la messa in sicurezza fatta dal Comune, occhio a non passarci sotto, il pericolo è evidente. Le domande che ancora poniamo all'amministrazione comunale sono tante. Dopo 450mila euro spesi per fare i lavori di sistemazione del cavalcavia di San Zeno, ancora non si è fatto nulla. Sono stati consegnati solo i parcheggi destinati alle ferrovie, mentre nel lato di viale Fratelli Bandiera ancora non sono conclusi i lavori. Dopo sei mesi di lavori, ancora nulla di fatto, nonostante le continue promesse fatte a mezzo stampa ai cittadini della zona da parte della giunta Manildo. Ora che il sindaco inizierà a girare i quartieri, per la campagna elettorale, promuovendo quello che avrebbe fatto per i quartieri in questi cinque anni di governo della città, vogliamo capire cosa dirà su San Zeno e saremo pronti ancora una volta a portare le istanze dei residenti".