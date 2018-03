Volontari per la sicurezza con Prima i Trevigiani

TREVISO "Il nostro comitato ha deciso di proseguire il progetto volontari per la sicurezza, controllando nella serata del 28 Marzo San Pelajo e Santa Bona, per garantire la sicurezza dei quartieri, priorità troppo spesso dimenticata dall'amministrazione. I quartieri di Treviso – spiega Davide Visentin presidente del comitato prima i trevigiani – sono abbandonati al loro destino e la cattiva amministrazione del Partito Democratico ha portato insicurezza e delinquenza".

"La retorica buonista e le scarse competenze amministrative di Manildo - continua Visentin - e della sua giunta hanno ridotto la nostra città a un luogo dove i suoi cittadini temono nell'uscire di sera e dove i piccoli delinquenti, come spacciatori e ladri, agiscono indisturbati. Per questo abbiamo deciso di intervenire in prima persona, per aiutare concretamente chi, come noi, vede la nostra città sempre più prossima al baratro e che ne aspetta la rinascita, soprattutto in termini di qualità della vita. Agiremo presidiando tutti i quartieri più a rischio per prevenire e segnalare episodi delittuosi che troppo spesso i nostri concittadini sono costretti a subire".