Sicurezza stradale, passaggi pedonali rialzati in arrivo nel centro urbano

PONTE DI PIAVE L’Amministrazione comunale continua la messa in sicurezza delle strade cittadine con una serie di interventi di miglioramento della sicurezza stradale all’interno del centro urbano del paese e dei punti sensibili. In particolare nell’area compresa tra Via Sottotreviso, Via Gasparinetti e Via Terreni, saranno realizzati nei prossimi giorni alcuni passaggi pedonali rialzati per rallentare drasticamente la velocità delle auto.

“L’intervento – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma - risponde ad una esigenza di messa in sicurezza del centro storico. Si tratta, infatti, di una zona residenziale particolarmente trafficata, all’interno della quale hanno ubicazione punti sensibili, quali la Scuola dell’infanzia Carolina Gasparinetti e la Casa della Comunità. Gli interventi che si andranno a realizzare rientrano in un più ampio progetto di mobilità sostenibile che ha visto l’Amministrazione impegnata nella realizzazione di passaggi pedonali rialzati nel Capoluogo e nelle frazioni ”.

“Con questo ulteriore intervento - prosegue l’assessore alla sicurezza Stefano Picco – si prosegue con il progetto di messa in sicurezza stradale che ha visto ogni anno l’Amministrazione intervenire nelle criticità. L’intervento che verrà posto in essere nei prossimi giorni, viene eseguito in un’area ad alta densità residenziale monitorata dalla Polizia Locale, che richiedeva una serie di accorgimenti per contenere la velocità, con misure di mitigazione, limitando il rischio di incidentalità a vantaggio dell’utenza debole (ciclisti e pedoni)" .