Imprenditoria trevigiana in lutto, è morto Adriano Moro

SILEA Lutto nell'imprenditoria trevigiana: martedì, dopo una lunga malattia, è mancato Adriano Moro, titolare con i fratelli Francesco e Dino della "Fratelli Moro" di Silea (azienda di manufatti in cemento sorta nel 1985 e con sede in via Frati) e presidente della bocciofila Olimpia di Santa Maria del Rovere. Moro, nato nel 1961, aveva 56 anni e lascia la moglie Claudia Abate, la figlia Valentina e il figlio Emiliano, di 24 e 16 anni, due fratelli oltre alla Mara. All'imprenditore, nel 2016, era stato diagnosticato un tumore ai polmoni e alla schiena. Un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. Il funerale sarà celebrato domani, venerdì, alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Silea.