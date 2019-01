Trovato morto in Restera, il caso di Andrea Dorcich verso l'archiviazione

Non omicidio ma piuttosto un suicidio o, forse, un tragico incidente. Sarebbero queste le cause della morte di Andrea Dorcich, il 33enne di Fiera il cui corpo senza vita venne ritrovato in piena notte il 29 gennaio del 2017, riverso a terra nel cortile dell'ex mangimificio della vecchia zona industriale della Restera. Il sostituto procuratore Giulio Caprarola, che ha coordinato le indagini sulla vicenda, intende infatti chiedere l'archiviazione del fascicolo aperto con l'ipotesi di reato di omicidio volontario dato che dal lungo lavoro degli inquirenti non sarebbero emersi elementi per far pensare ad una morte violenta.

L'autopsia aveva evidenziato che il decesso sarebbe stato causato dalla frattura della scatola cranica. L'esame autoptico aveva descritto le lesioni (tra cui anche la frattura del naso) come compatibili con un colpo alla testa sferrato con un corpo di grandi dimensioni, confermando così il primo orientamento degli investigatori, che avevano iniziato a seguire la pista dell'omicidio forse maturato negli ambienti dello spaccio, anche alla luce dei problemi di tossicodipendenza del 33enne. Ma non era stata esclusa neppure la caduta da una delle strutture del mangimificio, un volo accidentale oppure frutto di un tentativo di suicidio.