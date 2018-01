Che musica a Silea: una domenica ricca di eventi

SILEA L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con la Scuola di Musica “Andrea Luchesi”, invita la cittadinanza a “che musica!”, una giornata di festa che si terrà domenica 21 gennaio 2018, ricca di eventi dedicati alla musica per valorizzare cittadini, associazioni e gruppi che contribuiscono quotidianamente, con il loro lavoro e la loro buona volontà, alla crescita della comunità silese.

L’evento di apertura sarà l’inaugurazione dell’ampliamento della Scuola di Musica “Andrea Luchesi”, dalle ore 11.00, in via Cendon 23 (vicino agli impianti sportivi). La scuola di musica rappresenta da circa 30 anni un luogo di aggregazione e crescita culturale per tutta la cittadinanza, offrendo a bambini, ragazzi ed adulti la possibilità di esprimersi attraverso la musica. Nel corso degli anni le attività didattiche sono cresciute, come il numero degli allievi: dall’anno scorso oltre ai corsi di strumento (pianoforte, chitarra, batteria, violino, sax, clarinetto), la scuola presenta anche il coro Vox Nova e canto moderno, musica d’assieme, teoria e solfeggio, propedeutica, con oltre 20 insegnanti per quasi 200 allievi. Necessario, dunque, un ampliamento, costituito da nuove aule studio insonorizzate, che sommate alle otto esistenti raggiungono quota quattordici. L’opera è stata progettata dall’Ingegner Stefano Pelliciari, con la collaborazione dello specialista dell’acustica Ing. Andrea Rocco, e realizzata dalla ditta “Armellin Costruzioni”, per un importo di 300.000 euro.

La giornata proseguirà, a partire dalle ore 16.30, presso l’Auditorium parrocchiale di Silea, con il tradizionale concerto di Buon Anno, tenuto dagli insegnanti-artisti della Scuola di Musica “Andrea Luchesi”, per augurare un sereno e prospero 2018. Verrà proposto un itinerario musicale che spazia dalla musica classica di Brahams, Schumann, Chopin e Mozart, fino ad un repertorio di compositori moderni come Ennio Morricone, Horace Silver e Stevie Wonder, solo per citare alcuni esempi.

Seguirà la consegna del “Premio Città di Silea 2017” che, istituito nel 2009, è diventato un importante momento di festa per valorizzare i cittadini, le associazioni e i gruppi che contribuiscono a mostrare il volto migliore di Silea. La nona edizione del premio, realizzata in collaborazione con le associazioni del territorio, come definito nelle linee guida per la nomina dei candidati adottate nel 2016 dall’Amministrazione Comunale dopo averle condivise con le associazioni, ha visto l’assegnazione di un unico premio a maggioranza dei voti conseguiti in sede di Commissione d’esame delle candidature, a cui hanno potuto contribuire i singoli cittadini segnalando i nominativi con relativa candidatura tramite una associazione di riferimento.

Il vincitore è la ditta “Comas S.p.A. Tobacco Machinery”, con sede in via Cendon 1 a Silea, un’azienda del settore metalmeccanico che costituisce un gruppo, assieme alla “Costruzioni Meccaniche Pe. Bo S.r.l.”, alla “S.Ve.D.A. S.r.l. Società Veneta Depuratori ed Affini” ed alla “NST Nuovi Sistemi Termotecnici S.p.A.”. Il premio viene conferito in virtù dei meriti conseguiti nello svolgimento dell’attività professionale in ambito nazionale ed internazionale e per l’impegno che da oltre quarant’anni porta sviluppo al tessuto produttivo del nostro territorio. Comas, Costruzioni Macchine Speciali, è un’azienda storica del Comune di Silea, che fu fondata il 18 febbraio 1971 dal presidente Mario Martin, dal vicepresidente Giuseppe Zanini e dal direttore di produzione Sergio Bonan. Dunque, da oltre quarant’anni produce ed elabora attrezzature primarie per l'industria del tabacco, dimostrando affidabilità, stabilità e competitività anche a livello internazionale, offrendo lavoro a circa 260 addetti.

In conclusione, l’Amministrazione Comunale di Silea desidera dedicare uno spazio ad alcuni giovani sportivi che si sono distinti per impegno e capacità:

Jacopo Bonato, frequentante il secondo anno del Liceo Sportivo “L. Da Vinci” di Treviso, pratica la scherma dall’età di cinque anni. E’ stato finalista agli ultimi Campionati italiani Under 17 ed è il numero 5 nel ranking italiano della categoria cadetti. Ha inoltre vinto la prova a squadre nella Coppa a Moedling dello scorso dicembre, con la squadra nazionale di fioretto maschile.

Andrea Stefani, classe 1993, è stato convocato per i “Baskettosi” alla squadra di basket unificato nelle rappresentative nazionali “Special Olympics” che disputeranno i Mondiali 2019 ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Oltre che per i risultati sportivi conseguiti, Andrea si è distinto come miglior giocatore anche in tornei disputati all’estero.

Zeudi Zuin, classe 1997, studentessa della Facoltà di Giurisprudenza, è una pattinatrice di rilievo dell’ASD “Associazione Pattinatori Sile”, che ha raggiunto grandi risultati in tutta la sua carriera sportiva. E’ atleta azzurra della Nazionale Italiana dal 2010 ed allenatrice di secondo livello di Singolo e Coppia artistico, continuando a trasmettere passione alle sue allieve, rendendosi un esempio di grinta, determinazione e preparazione tecnica. Tra i principali risultati ottenuti, è stata pluri campionessa regionale dal 2005 al 2014, ha ottenuto il podio in numerose competizioni sia nazionali sia internazionali in Coppia artistico e Specialità Singolo.

Associazione Canoa Club Sile, è un’importante realtà sportiva del territorio silese che continua a distinguersi per i risultati sportivi e per la sempre attiva collaborazione nelle iniziative proposte. Quest’anno hanno vinto il Campionato Mondiale di Dragon Boat. Il Sindaco Rossella Cendron: “Abbiamo scelto di porre la musica al centro di questa giornata sia per creare un filo conduttore tra eventi di importanza strategica per una comunità unita e partecipe, sia per valorizzare le competenze e le qualità di alcuni cittadini che si sono distinti per impegno e capacità. Sono tanti i motivi per festeggiare quest’oggi! Innanzitutto una struttura ampliata ed adeguata alle nuove esigenze dei giovani musicisti che a Silea hanno per il 65% ha meno di 15 anni, segno dell’efficacia di iniziative a sostegno delle famiglie per la formazione dei ragazzi, come “Sport e Musica per Tutti”, un progetto che rende i nostri ragazzi un esempio per il circondario. Infatti, il 38% dei frequentanti viene da Comuni limitrofi. E’ poi un piacere poter rendere merito ad un’azienda storica del nostro territorio, continuando nel segno del tradizionale “Premio Città di Silea”, arricchito quest’anno dalla premiazione di alcuni giovani sportivi meritevoli di encomio. Vi aspettiamo!”

L’Amministrazione Comunale di Silea ringrazia sentitamente la Scuola d Musica “Andrea Luchesi” ed in particolare il Presidente, Dott. Costantino Giordano, per la costante collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Silea, per il lavoro di avvicinamento dei bambini alla musica e per la collaborazione offerta per l’organizzazione e la gestione della cerimonia, del brindisi e del concerto. Un ringraziamento speciale agli allievi ed agli insegnanti della Scuola d Musica “Andrea Luchesi” per la splendida collaborazione.

L’Amministrazione Comunale di Silea desidera ringraziare l’Ufficio Tecnico del Comune di Silea, il Responsabile dei Lavori Pubblici l’Arch. Denis Cendron, il progettista e direttore dei lavori Ing. Stefano Pelliciari, lo specialista dell’acustica Ing. Andrea Rocco, il collaudatore delle opere Ing. Nico Paro, la Ditta “Armellin Costruzioni” e tutti i professionisti che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera. Un ringraziamento anche a Padre Alvise per aver benedetto la Scuola di Musica e all’artista Ernesto Setti per la realizzazione dell’acquaforte donata al vincitore del premio.

CHE MUSICA!

Domenica 21 gennaio 2018

Ore 11.00 – inaugurazione dell’ampliamento della Scuola di Musica “A. Luchesi” di Silea

Via Cendon 23 (vicino agli impianti sportivi)

Ore 16.30 – consegna del “Premio Città di Silea 2017” ed annuale concerto di Buon Anno

Auditorium parrocchiale di Silea, in via Roma

Ingresso libero.