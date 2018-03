Tentano la rapina alla farmacia internazionale, la polizia arresta i banditi

SILEA Due uomini di colore sono stati arrestati in serata dalla polizia di Treviso dopo aver tentato, senza successo, una rapina all'interno della farmacia internazionale di Silea, in via Treviso. I malviventi erano entrati in azione poco dopo le 20, facendo irruzione con il volto travisato e armati (non chiaro se con una pistola, probabilmente finta, o con coltelli): il personale della farmacia ha scacciato i banditi che sono stati catturati poco distante dagli agenti delle volanti, subito allertati. L'intervento, velocissimo, degli agenti, è stato decisivo. Sul posto sono intervenuti anche gli investigatori della squadra mobile. Per ora è solo un'ipotesi ma i due stranieri potrebbero essere gli stessi che nei mesi scorsi avevano messo a segno vari colpi, con le stesse modalità, nella Marca . Tra gli episodi che potrebbero essere presi in esame ci sono le rapina: alle Poste di Frescada del 27 dicembre, alla sala giochi "Admiral" di Treviso del 14 dicembre, alla "Mirage" di Susegana il 13 dicembre, all'Old Wild West di Silea del 10 dicembre e infine alle Poste di Biancade del 20 novembre.